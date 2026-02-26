«28 панфиловцев»: необходимые разъяснения о фактах, легендах, лозунгах и исторической правде …Извините, но я снова о фильме «28 панфиловцев». Просто некоторые граждане выдают поразительные перлы. Я решила, что надо ответить критикам и о «советском», о и «мифах».. На чтение: 1 минута

…Извините, но я снова о фильме «28 панфиловцев». Просто некоторые граждане выдают поразительные перлы. Я решила, что надо ответить критикам.

Первое. О «советском»

Я тут вычитала претензию к «28 панфиловцам»: обвинение в ревизионизме и антисоветизме. Оказывается, в фильме ни разу не произнесены слова «Советский Союз» и «советский». Исключительно «Россия» и в одном месте «Казахстан».

Прочитав это, я сначала дико удивилась. Дело в том, что я крайне чувствительна к подобным вопросам – принижению и очернению СССР в современных произведениях искусства. Тут же я вообще ничего такого не заметила и не почувствовала. И осознала данный факт уже задним числом, когда мне на него указали.

Потом я начала прокручивать фильм в голове и поняла, в чём дело. Практически все диалоги в фильме носят неформальный характер, и там, разумеется, органичнее звучит именно «Россия» и «русский», а не «Советский Союз» и «советский».

Хочу напомнить, что, когда капитан «Маэстро»Титаренко выступал перед строем подчинённых, он говорил именно о «советской Родине», а вот между собой лётчики музыкальной эскадрильи говорили «Россия», «Грузия», «Узбекистан» и «ридна Украина».

В «панфиловцах» есть одна-единственная сцена, где слова «советский» и «Советский Союз» звучали бы совершенно уместно. Тоже на построении.

Но у меня не получается предъявлять претензии, потому что от той сцены у меня вдруг комок к горлу подкатил и глаза слезами наполнились. Даже без слов «Советский Союз».

И да, хочу напомнить, в легендарной фразе политрука Клочкова тоже Россия.

Второе. О «мифах»

Чтобы было понятно, в том, что касается Великой Отечественной войны я - дитя и продукт советской пропаганды. И меня это целиком и полностью устраивает. К тому же я равнодушна к военной истории и выяснению подробностей, как оно все было на самом деле.

«28 панфиловцев» – одна из основополагающих опор моего восприятия войны и в целом моего патриотического мировоззрения.

Она сформировалась у меня (как наверное, и у большинства моих сверстников) чуть ли не в детсадовском возрасте и состоит из нескольких всем известных элементов:

1. Панфиловцы

2. Разъезд Дубосеково

3. Остановили танки на Москву

4. Политрук Клочков

5. «Велика Россия, а отступать некуда».

Всё.

Я знаю, что там есть ещё огромная масса деталей и малоизвестных широкой публике обстоятельств.

Но мне это не интересно. Мне достаточно вышеперечисленного.

Так вот, фильм «28 панфиловцев» – потрясающая иллюстрация вот этого моего сформированного еще в детстве восприятия этой истории. И никаких дополнительных деталей и сюжетных линий.

Единственное, там показано, как и почему рота, не пропустившая немцев, превратилась в «28 панфиловцев».

А ещё там ̶р̶а̶з̶ж̶ёв̶а̶н̶о̶ ̶д̶л̶я̶ ̶и̶д̶и̶о̶т̶о̶в̶ любовно объяснено, как и почему в народной памяти реальный подвиг превращается в легенду. Но реальностью он от этого быть не перестает.

В общем, я считаю, что этот фильм заткнет глотки всем «обличителям», вопящим про «не так всё было».

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P.S. Лучший фильм о войне