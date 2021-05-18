1943 год от Курска до Днепра 1943 год. От Курска до Днепра / Сост. Е. П. Желамская, Ю. А. Никифоров, Д. В. Шполянский; Отв. ред. Ю. А. Никифоров. — М.; СПб.: Нестор-История, 2018. — 360 с. Сборник статей подготовлен на основе материалов научно-практической конференции «От Курска до Днепра», посвященной 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве, состоявшейся 21 августа 2018 года в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. на Поклонной горе. Статьи, доклады и тезисы выступлений участников конференции отражают современное состояние источниковедения и историографии Курской битвы, освещают ряд актуальных проблем истории переломного 1943 года. Предназначен для специалистов, преподавателей, студентов и всех интересующихся историей Великой Отечественной... На чтение: 2 минуты

1943 год. От Курска до Днепра / Сост. Е. П. Желамская, Ю. А. Никифоров, Д. В. Шполянский; Отв. ред. Ю. А. Никифоров. — М.; СПб.: Нестор-История, 2018. — 360 с.

Сборник статей подготовлен на основе материалов научно-практической конференции «От Курска до Днепра», посвященной 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве, состоявшейся 21 августа 2018 года в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. на Поклонной горе. Статьи, доклады и тезисы выступлений участников конференции отражают современное состояние источниковедения и историографии Курской битвы, освещают ряд актуальных проблем истории переломного 1943 года. Предназначен для специалистов, преподавателей, студентов и всех интересующихся историей Великой Отечественной войны.

Содержание

В. Р. Мединский . Приветствие организаторам, участникам и гостям международной научно-практической конференции «1943 год: от Курска до Днепра», посвященной 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве

М. Ю. Мягков . Вступительное слово

В. П. Баранов . Роль и место Курской битвы в истории Второй мировой и Великой Отечественной войн

В. П. Зимонин . Коренной перелом на советско-германском фронте и его влияние на ход и исход Второй мировой войны

А. М. Соколов . От провала блицкрига к краху германской наступательной стратегии

С. В. Покровский . Ход и основные итоги Курской битвы

А. М. Литвин . Боевая деятельность партизан Беларуси в период подготовки и проведения Курской битвы

Д. Б. Хазанов . Советская авиация от Курска до Днепра

В. Б. Маковский . Боевые действия войск Центрального фронта на главном направлении удара немецко-фашистских войск

О. Е. Ащеулов . Роль артиллерии Центрального фронта в ходе оборонительных боев советских войск на Курской дуге 5–11 июля 1943 года

А. В. Исаев . Применение новой немецкой бронетехники на Курской дуге: ожидания и реальность

А. А. Пчелинов-Образумов . Белгородчина накануне и во время Курской битвы

В. С. Христофоров . История Курской битвы: новые документы советской разведки и контрразведки, новые интерпретации

Л. М. Хохлов . Военная разведка Красной Армии и её роль в разгроме немецких войск в Курской битве

А. А. Зданович . Советская военная контрразведка в период Курской битвы: к вопросу о современной источниковой базе для проведения исследований

Б. Н. Найденко . Основные стратегические операции советских войск в ходе битвы за Днепр (13.08. — 23.12.1943 г.)

С. Н. Сихов . Участие авиации в боях за Анапу в период освобождения Таманского полуострова весной-осенью 1943 года

Е. С. Сенявская . Место Курской битвы в ряду ключевых событий и символов Великой Отечественной войны

В. В. Коровин . Военно-мемориальная работа на земле великой битвы (из опыта участия органов власти и общественных объединений Курской области в сохранении исторической памяти об июльских боях 1943 года)

Н. В. Илиевский . Освещение Курской битвы в фундаментальном многотомном труде «Великая Отечественная война 1941–1945 годов»

М. С. Полянский . Освещение Курской битвы в современных фундаментальных отечественных и зарубежных трудах

Д. В. Суржик . «И сердце дышит стариной»: Курская битва — современный взгляд из Германии

И. М. Нагаев . Пограничные войска в Курской битве 1943 года: малоизвестные документы Российского государственного военного архива

И. К. Бойко . Отражение событий Великой Отечественной войны (январь-ноябрь 1943 года) в дневниках и письмах фронтовиков Новопокровского района Краснодарского края

Э. Л. Коршунов . Офицеры Генерального штаба Красной Армии о боевых действиях 6-й гвардейской армии в ходе Курской битвы

О. С. Мишкина, А. А. Михайлов . Знать и помнить… (Новый труд о Курской битве, о подвиге советских солдат и тружеников тыла)

С. В. Бородина, Е. Ю. Костенко . «Выиграли один бой, думайте о другом…» (о военно-историческом труде «Ватутин: связь времен»)

Ю. А. Глазунов . Находка и ее атрибуция: германский танк Т-IV с хутора Рындинка

Н. Н. Писаренко . Герои танкового батальона через призму диорамы «Огненная дуга»

С. К. Дарков . Создание Суворовских военных училищ как результат военных успехов Красной Армии

С. А. Жевалов . Заготовки продуктов сельского хозяйства в год коренного перелома: некоторые экономические показатели

Л. Л. Газиева . Вопросы спасения гражданского населения в документах СНК СССР и ГКО СССР в 1943 году: ключевые проблемы и противоречия