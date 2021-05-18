1943 год от Курска до Днепра
1943 год. От Курска до Днепра / Сост. Е. П. Желамская, Ю. А. Никифоров, Д. В. Шполянский; Отв. ред. Ю. А. Никифоров. — М.; СПб.: Нестор-История, 2018. — 360 с. Сборник статей подготовлен на основе материалов научно-практической конференции «От Курска до Днепра», посвященной 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве, состоявшейся 21 августа 2018 года в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. на Поклонной горе. Статьи, доклады и тезисы выступлений участников конференции отражают современное состояние источниковедения и историографии Курской битвы, освещают ряд актуальных проблем истории переломного 1943 года. Предназначен для специалистов, преподавателей, студентов и всех интересующихся историей Великой Отечественной...
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1943 год. От Курска до Днепра / Сост. Е. П. Желамская, Ю. А. Никифоров, Д. В. Шполянский; Отв. ред. Ю. А. Никифоров. — М.; СПб.: Нестор-История, 2018. — 360 с.
Сборник статей подготовлен на основе материалов научно-практической конференции «От Курска до Днепра», посвященной 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве, состоявшейся 21 августа 2018 года в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. на Поклонной горе. Статьи, доклады и тезисы выступлений участников конференции отражают современное состояние источниковедения и историографии Курской битвы, освещают ряд актуальных проблем истории переломного 1943 года. Предназначен для специалистов, преподавателей, студентов и всех интересующихся историей Великой Отечественной войны.
Содержание
В. Р. Мединский. Приветствие организаторам, участникам и гостям международной научно-практической конференции «1943 год: от Курска до Днепра», посвященной 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве
М. Ю. Мягков. Вступительное слово
В. П. Баранов. Роль и место Курской битвы в истории Второй мировой и Великой Отечественной войн
В. П. Зимонин. Коренной перелом на советско-германском фронте и его влияние на ход и исход Второй мировой войны
А. М. Соколов. От провала блицкрига к краху германской наступательной стратегии
С. В. Покровский. Ход и основные итоги Курской битвы
А. М. Литвин. Боевая деятельность партизан Беларуси в период подготовки и проведения Курской битвы
Д. Б. Хазанов. Советская авиация от Курска до Днепра
В. Б. Маковский. Боевые действия войск Центрального фронта на главном направлении удара немецко-фашистских войск
О. Е. Ащеулов. Роль артиллерии Центрального фронта в ходе оборонительных боев советских войск на Курской дуге 5–11 июля 1943 года
А. В. Исаев. Применение новой немецкой бронетехники на Курской дуге: ожидания и реальность
А. А. Пчелинов-Образумов. Белгородчина накануне и во время Курской битвы
В. С. Христофоров. История Курской битвы: новые документы советской разведки и контрразведки, новые интерпретации
Л. М. Хохлов. Военная разведка Красной Армии и её роль в разгроме немецких войск в Курской битве
А. А. Зданович. Советская военная контрразведка в период Курской битвы: к вопросу о современной источниковой базе для проведения исследований
Б. Н. Найденко. Основные стратегические операции советских войск в ходе битвы за Днепр (13.08. — 23.12.1943 г.)
С. Н. Сихов. Участие авиации в боях за Анапу в период освобождения Таманского полуострова весной-осенью 1943 года
Е. С. Сенявская. Место Курской битвы в ряду ключевых событий и символов Великой Отечественной войны
В. В. Коровин. Военно-мемориальная работа на земле великой битвы (из опыта участия органов власти и общественных объединений Курской области в сохранении исторической памяти об июльских боях 1943 года)
Н. В. Илиевский. Освещение Курской битвы в фундаментальном многотомном труде «Великая Отечественная война 1941–1945 годов»
М. С. Полянский. Освещение Курской битвы в современных фундаментальных отечественных и зарубежных трудах
Д. В. Суржик. «И сердце дышит стариной»: Курская битва — современный взгляд из Германии
И. М. Нагаев. Пограничные войска в Курской битве 1943 года: малоизвестные документы Российского государственного военного архива
И. К. Бойко. Отражение событий Великой Отечественной войны (январь-ноябрь 1943 года) в дневниках и письмах фронтовиков Новопокровского района Краснодарского края
Э. Л. Коршунов. Офицеры Генерального штаба Красной Армии о боевых действиях 6-й гвардейской армии в ходе Курской битвы
О. С. Мишкина, А. А. Михайлов. Знать и помнить… (Новый труд о Курской битве, о подвиге советских солдат и тружеников тыла)
С. В. Бородина, Е. Ю. Костенко. «Выиграли один бой, думайте о другом…» (о военно-историческом труде «Ватутин: связь времен»)
Ю. А. Глазунов. Находка и ее атрибуция: германский танк Т-IV с хутора Рындинка
Н. Н. Писаренко. Герои танкового батальона через призму диорамы «Огненная дуга»
С. К. Дарков. Создание Суворовских военных училищ как результат военных успехов Красной Армии
С. А. Жевалов. Заготовки продуктов сельского хозяйства в год коренного перелома: некоторые экономические показатели
Л. Л. Газиева. Вопросы спасения гражданского населения в документах СНК СССР и ГКО СССР в 1943 году: ключевые проблемы и противоречия