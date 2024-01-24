19 января 1956 года началось строительство первой советской береговой базы в Антарктиде Приоритет в открытии Антарктиды навсегда останется за Россией На чтение: 1 минута

19 января 1956 года началось строительство первой советской береговой базы в Антарктиде.

Торжественное открытие и подъем государственного флага СССР над первой советской южнополярной обсерваторией состоялись 13 февраля 1956 года. Станция и расположенная на ее территории обсерватория были названы «Мирный» в честь одного из парусных шлюпов, которые принимали участие в открывшей шестой материк первой русской антарктической экспедиции. Тем самым подчеркивалась преемственность в освоении Антарктиды.

Антарктида была открыта 28 января 1820 года Михаилом Лазаревым и Фаддеем Беллинсгаузеном, пришедшими туда на шлюпах «Мирный» и «Восток».

Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков убежден, что приоритет в открытии Антарктиды навсегда останется за Россией, несмотря на попытки стран Запада утверждать обратное и переписывать русские названия географических объектов на континенте, обосновывая тем самым свои претензии на него.

- Сегодня необходимо помнить, что Антарктида была открыта именно русскими мореплавателями. России принадлежит первенство в открытии последнего неизвестного материка на Земле со всеми вытекающими отсюда последствиями - право первооткрывателя дает многие преференции. Первый флаг там установили русские, и это имеет большое политическое, экономическое, культурное значение, - подчеркнул Михаил Мягков.

Он отметил, что сейчас США, Австралия, Норвегия и многие другие страны пытаются застолбить за собой право приоритетного экономического освоения Антарктиды, хотя ООН принято решение, что этот материк принадлежит всему человечеству. Россия имеет один из решающих голосов в определении судьбы Антарктиды, и этот голос имеет вес по праву первооткрывателей.

Антарктида — это материк, во многом неизведанный в плане полезных ископаемых.

- Там имеются залежи золота, платины, нефти и многого другого. Поэтому в будущем экономическое развитие в значительной степени будет определяться ресурсами, которые находятся как в Арктике, так и в Антарктике, - отметил Михаил Мягков.

Антарктида также имеет и огромное военное значение с точки зрения своего расположения.

- Создание там военных баз или, не дай бог, группировок может угрожать всей мировой безопасности, и Россия как великая военная держава вправе контролировать этот вопрос, - пояснил Михаил Мягков.

Наконец, Антарктида имеет очень важное значение и в научном плане.

- Советский Союз основывал там научные станции. Одной из задач было изучить изменение климата Земли за сотни тысяч лет. А сегодня эта задача тем более становится актуальной. Все это можно анализировать, изучая Антарктиду. Мы видим четкую преемственность - русские исследователи открыли Антарктиду, а советские начали ее изучать, - сказал Михаил Мягков.

Научный директор РВИО подчеркнул, что открытие Антарктиды Михаилом Лазаревым и Фаддеем Беллинсгаузеном является неоспоримым фактом.

- Важно отметить, что очень многие географические объекты в Антарктиде получали русские имена, которые им давали первооткрыватели. Это надо учитывать, исходя из исторической справедливости, - добавил Михаил Мягков.

На сегодняшний день идет тихое, «подпольное» завоевание Антарктиды странами Запада, которые для этого на своих картах переименовывают русские географические названия в свои.

- Это недопустимо, и нам в России сегодня очень важно оставлять эти имена на карте Антарктиды. Никак по-другому быть не может. Это тоже та «мягкая сила», которую мы должны утверждать в мире. Наши имена на карте Антарктиды должны прежде всего знать в странах глобального мира, - заключил Михаил Мягков.

Как ранее отмечал Президент России Владимир Путин, за рубежом стирается и память о вкладе России в изучение планеты и развитие науки. Особенно это заметно в Антарктиде, где топографические названия, данные первооткрывателями континента Михаилом Лазаревым и Фаддеем Беллинсгаузеном, почти вышли из оборота. Сегодня лишь единицы знают, что изначальное, историческое название острова Смит – это Бородино, что Сноу – это Малый Ярославец, а Ливингстон – на самом деле остров Смоленск.

По материалам сайта rvio.histrf.ru

Фото: Служебно-жилое здание станции Русская. Фото предоставлено Вячеславом Мартьяновым, РАЭ, сайт: rgo.ru