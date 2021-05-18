13 августа 1822 года подписан Рескрипт о запрещении в России тайных обществ. В первую очередь запрет касался масонских лож. Первые масонские организации появились в России 24 января 1731 года, когда некий британский капитан торгового флота Джон Филипс был назначен провинциальным великим мастером Российской империи. О назначении объявил в Лондоне великий мастер Великой ложи Лондона и Вестминстера Томас Коук, 1-й барон Ловел. С тех пор масонство расцвело в России пышным цветом, мало того, возникшая в 1815 году в Санкт-Петербурге великая ложа Астрея получила признание других великих лож Европы как самостоятельная братская организация. Она приняла подробнейшее Уложение, которое досконально – в 561 параграфе, не считая четырех дополнений – регламентировало деятельность ложи. Как и во... На чтение: 2 минуты

В первую очередь запрет касался масонских лож. Первые масонские организации появились в России 24 января 1731 года, когда некий британский капитан торгового флота Джон Филипс был назначен провинциальным великим мастером Российской империи. О назначении объявил в Лондоне великий мастер Великой ложи Лондона и Вестминстера Томас Коук, 1-й барон Ловел. С тех пор масонство расцвело в России пышным цветом, мало того, возникшая в 1815 году в Санкт-Петербурге великая ложа Астрея получила признание других великих лож Европы как самостоятельная братская организация. Она приняла подробнейшее Уложение, которое досконально – в 561 параграфе, не считая четырех дополнений – регламентировало деятельность ложи. Как и во многих странах, масонская организация постепенно стала превращаться в параллельную властную структуру, не подконтрольную государству. К началу 1820-х годов Великая ложа Астрея контролировала 19 провинциальных лож, в которые входили почти полторы тысячи человек (а были еще и не входящие в нее ложи!). Многие из них занимали довольно видное положение в обществе, имели возможность оказывать влияние на решения властей, обладали серьезными финансовыми средствами и широкими связями в высших кругах российского общества и за границей. Император Александр I в начале своего царствования к масонской активности в России относился спокойно, считая это приметой времени и рассчитывая, что «братья» не выйдут за рамки просветительской деятельности. В 1803 году он разрешил вновь открыть закрытые ранее ложи, шесть лет спустя подтвердив это официально. Однако оказалось, что, во-первых, приоритеты масонов начали смещаться в область политики, а, во-вторых, государство так и не смогло установить надзор за ними. С подобной ситуацией сталкивались власти отнюдь не одной Российской империи. Еще в 1735 году деятельность масонских лож была запрещена в Голландии, за которой в XVIII веке последовали многие европейские страны – Швеция, Швейцария, Испания, Португалия, ряд государств Италии, Бавария, Австрия… Начиная с 1738 года против масонства с завидным постоянством выступал и Святой престол. Начиная с энциклики папы Климента XII «In eminenti apostolatus» («На апостольской высоте») за 150 лет вышло семь подобных документов. Последним стала энциклика папы Льва XIII 1884 года «Humanum Genus» («Человеческий род»), где масоны явно причислялись к «царству сатаны». Особую опасность для государства представлял тот факт, что именно в масонских кругах началось становление так называемых военно-походных лож. Их членами становились в основном молодые офицеры – люди решительные и готовые отстаивать свои убеждения с оружием в руках. Политические масонские круги обретали реальную силу. В значительной степени из них вышли те самые тайные военные организации, которые позже получили название декабристов.

В.П. Кочубей. Художник Ф.Жерар

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Высочайший рескрипт 1 (13) августа 1822 года был дан на имя управлявшего Министерством внутренних дел России, действительного тайного советника, графа Виктора Павловича Кочубея. Рескрипт состоял из пяти пунктов. Первый требовал немедленно закрыть существующие тайные общества и запрещал создавать новые. Все их члены должны были пообещать (и дать соответствующую подписку), что обязуются никогда более в подобные организации не вступать, причем не только на территории Российской империи, но и за рубежом. Явно не лишняя предосторожность со стороны государства, дабы обезопаситься от иностранных «агентов влияния». Главное, чего добивался император - это полностью исключить влияние тайных организаций на вооруженные силы и государственный аппарат. При поступлении на службу или при смене монарха чины Российской Империи приносили присягу императору, чего считалось достаточным, чтобы не сомневаться в их лояльности. По Рескрипту, чиновникам предлагалось объявить о своей непринадлежности к тайным обществам. Те, кто в них состоял, должны были дать подписку, что покидают их, и впредь в подобные не вступят. Местным и центральным властям предписывалось тщательно контролировать поступающих на службу новых чиновников, чтобы ни в коем случае не допустить проникновения масонов в государственный аппарат. Непосредственное продолжение история с запретом масонских организаций получила через несколько месяцев на Веронском конгрессе в октябре–декабре 1822 года. В ходе его работы участникам был представлен знаменитый меморандум Гаугвица, который позже, на протяжении вот уже почти 200 лет, неоднократно пытаются объявить фальшивкой. Его представил бывший крупный масон и премьер-министр Пруссии в 1792–1804 и 1805 годах граф Кристиан фон Гаугвиц, ушедший на покой и живший в те годы в Италии. К 70-м годам граф окончательно разочаровался в масонстве и теперь обратился к самым влиятельным монархам Европы с предупреждением, что целью всемирного «масонского ордена» является «всемирное владычество»: «Троны чтобы были в их владении, а монархи – под их опекунством, это была их цель». Александр I отнесся к меморандуму Гаугвица с большим вниманием. Существует даже версия, что именно он увез с собой в Россию его оригинал. Впрочем, единства среди монархов не было: король Пруссии Фридрих Вильгельм III, например, заявил, что «всегда будет защищать Союз масонов», поскольку знает кто из его слуг был масоном и считает их одними из самых лучших государственных служащих. Рескрипт «О уничтожении масонских лож и всяких тайных обществ» стал важным шагом к укреплению государственного порядка в Российской империи и нанес мощнейший удар по русскому масонству, лишив масонские ложи ранее существовавших легальных возможностей оказывать влияние на жизнь страны. Масонство было вынуждено полностью перейти на нелегальное положение, выродившись в заговорщицкие группы, слабо связанные между собой. Возможно, именно благодаря ему и последовавшим за ним мер произошедшее через три года восстание декабристов не получило широкой поддержки и закончилось провалом. Только в начале ХХ века политическое масонство вновь начало набирать вес в России и расширять свое влияние на русское общество.