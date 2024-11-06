100-летие Октября: современные оценки 100-летие Октября: современные оценки На чтение: 1 минута

Империя - это не монополия одной семьи, а труд и достояние всего народа. Почему надо говорить горькую правду и какая информационная кампания ведется против Октября 1917 г., где всё было неоднозначно, но советская империя - это самая неожиданная и отнюдь не самая плохая альтернатива развития России в условиях тотального банкротства старой элиты. Поэтому надо не ковырять ножичком зарубцевавшиеся раны, а жить дальше, воспринимая всю правду нашего прошлого. И тогда мы не будем страной с непредсказуемым прошлым. - Обо всём как всегда легко, глубоко, позитивно и ярко написал известный публицист и политолог М.В. Демурин: http://www.lgz.ru/article/-41-6529-21-10-2015/oktyabr-1917-i-elity/

Помимо его выступлений отметим и следуюшие:

https://www.academia.edu/19090535/Нефедов_С._А._Как_готовили_революцию_1905_г._Вопросы_истории._2015._6_7_9_11

http://warspot.ru/4520-voyna-krasnyh-i-belyh-istoki-protivostoyaniya

http://echo.msk.ru/programs/year2015/1653200-echo/