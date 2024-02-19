Неизвестный Державин. Солдат, министр, поэт
Гавриил Державин прошел путь от солдатской казармы до губернатора и министра. Написал первый неофициальный гимн Российской империи, работал личным секретарем Екатерины II. Нам он известен как писатель и поэт, однако, как ни парадоксально, он сам не относился к своей творческой ипостаси серьёзно.
Кто такая «Фелица» и почему она привела Державина к славе? Чем он «прославился» на посту губернатора и чем не устроил императрицу в качестве личного секретаря? Как хобби становится призванием, и в чем заключается новаторство творчества Державина?
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