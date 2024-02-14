Империя в состоянии международной изоляции, «друзья» обратились против своего благодетеля. На внешнеполитической арене Александру II предстояло отменить унизительные статьи Парижского мира и продолжить дальнейшее развитие страны. На этом пути были и триумфы, но были и досадные ошибки. Последствия некоторых ощущаются до сих пор.

В чем заключалась «Большая игра»? Как удалось без единого выстрела включить в состав Российской империи Приамурье и Приморье? Стоило ли разменивать Курилы и почему русская армия остановилась в нескольких километрах от Константинополя? Что курил царь и почему его не спасло III Отделение?