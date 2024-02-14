Правление Александра II – эпоха беспрецедентных по масштабам и «качеству» реформ, которые повлекли за собой масштабные перемены в жизни всех сословий. Никогда за всю историю Российской империи изменения не были столь масштабны. Многие уроки царя-освободителя актуальны до сих пор.

Почему «вишневые сады» помещиков стали невыгодны? Почему студента нельзя было отдать под государственный суд? Какой опыт приезжала изучать в России комиссия Сената США и какая избирательная система самая справедливая?