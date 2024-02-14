Первый царь после Петра I, родившийся в Москве, наследник престола с момента рождения, любимец женщин и не очень примерный семьянин, он вошел в историю как великий реформатор.

В чем заключался «моральный кодекс» и Жуковского в деле воспитания идеального самодержца? Может ли быть сын русского царя королем-консортом Великобритании? Почему, взойдя на престол, Александр понял, что Россия больше не способна продолжать войну, и кто получал освобождение от призыва в реформированной русской армии?