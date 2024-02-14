Невмешательство во внутренние дела других стран было одной из главных идей Александра I в сфере международных отношений. Однако Франция упорно добивалась мирового господства. В результате России не удалось остаться нейтральной – её буквально обрекли на участие в больших европейских войнах.

Каким характером обладал Наполеон Бонапарт? Кто был главным покупателем российских товаров и как это повлияло на начало войны с Наполеоном? Когда был похоронен последний солдат войны 1812 года?