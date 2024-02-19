Нулевая мировая. Битва империй

Крымская война, которую на Западе называют Восточной, стала, по сути, репетицией Мировых войн – «Нулевой мировой». И одновременно – первым случаем, когда Россия была вынуждена противостоять силам коллективного Запада. Боевые действия шли на разных материках, в водах трех океанов. В каком состоянии Российская империя – «жандарм Европы» - подошла к этому конфликту? Почему это противостояние стало войной нового типа? Как погиб адмирал Прайс и как англичанам не удалось высадиться на Камчатке?