"Исторические субботы". Сезон 4

Четвертый сезон лектория "Исторические субботы". Государственный исторический музей, Российское военно-историческое общество при поддержке Министерства культуры Российской Федерации открыли новый проект - лекторий «Исторические субботы», посвященный как известным, так и малоизученным страницам прошлого России. Лекции проходят с 6 февраля 2016 года каждую субботу (в 12.00 и 15.00) в лекционном зале Выставочного комплекса Государственного исторического музея.