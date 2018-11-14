"Исторические субботы". Сезон 4
Четвертый сезон лектория "Исторические субботы". Государственный исторический музей, Российское военно-историческое общество при поддержке Министерства культуры Российской Федерации открыли новый проект - лекторий «Исторические субботы», посвященный как известным, так и малоизученным страницам прошлого России. Лекции проходят с 6 февраля 2016 года каждую субботу (в 12.00 и 15.00) в лекционном зале Выставочного комплекса Государственного исторического музея.
01. Служилые люди Московского государства XVII века: взгляд из XХI столетия
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02. Судьба России в контексте империй и революций ХХ века
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03. К 65-летию избрания Н. С. Хрущёва Первым секретарём ЦК КПСС: исторические юбилеи и политика «хрущёвского десятилетия»
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04. Эпоха Николая II глазами потомков (Копылов Н.А.)
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05. «Матерь Полтавской баталии» - битва при Лесной
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06. Стратегия Красной Армии в Битве за Днепр
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07. Великая Отечественная война в исторической памяти и современных исследованиях российских историков
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08. Судьбы войны и мира в 1943 году. К 75-летию Тегеранской конференции
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09. Когда закончилось Смутное время? К 400-летию Деулинского перемирия 1618 года
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10. Россия и «Дикое поле» в XVI-XVII веках
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11. Чего не должна забывать Европа: освобождение Красной Армией нацистских концлагерей в 1944-1945 гг.
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12. Русская армия в освободительном походе в Европе в 1813-1814 годах
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13. Правда о блокадном Ленинграде. К 75-летию освобождения советскими войсками Ленинграда от блокады
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14. Советская модернизация – путь в космос. К 85-летию со дня рождения Ю.А. Гагарина
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15. Смута: иностранная интервенция и «гражданская война» в Российском государстве в начале XVII века
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16. Возвращение Крыма в «родную гавань». К пятилетию воссоединения Крымского полуострова и Севастополя с Россией
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17. Пакт Молотова-Риббентропа 23 августа 1939 года. Взгляд спустя 80 лет
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18. Крымская наступательная операция Красной Армии в 1944 году: начало «стратегии сокрушения»
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19. Военные и дипломатические битвы Александра Невского
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20. Дорога к Армии Победы в годы Великой Отечественной войны
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21. Позитивная история России. Идеалистический подход
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22. Глобальная информационная война против России: битва за историю. К выходу одноимённой книги
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23. Внешняя политика Советского Союза в 1920-1930-е годы. Дискуссионный клуб" Дом Бове"
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