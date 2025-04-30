Фильм рассказывает о героической и драматичной судьбе выдающегося лётчика Михаила Громова.

Полное риска освоение зарождающейся авиации; первые отечественные и европейские рекорды, принесшие общепризнанное звание «Лётчик №1»; беспримерный перелёт через Северный полюс в Америку и всемирная слава; полководческие успехи во время Отечественной войны; блистательные победы в тяжёлой атлетике и конном спорте; удивительная история любви и семейной жизни; литературный и художнический талант; полные борьбы и испытаний последние годы,- вот далеко не полный перечень тех тем, которые затрагиваются в повествовании об этом воистину удивительном и по-настоящему симфоническом Человеке.

Открывается и заканчивается фильм словами лаконично и точно характеризующими Михаила Михайловича Громова: «Философу подвига, теоретику героизма».

И ещё: «У этого лётчика не было звёздного часа, был звёздный путь».