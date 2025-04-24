Маршал А.И. Еременко писал: «Едва ли найдется хоть одна военная специальность, с которой не справились наши отважные женщины так же хорошо, как их братья, мужья и отцы».

Женщины в СССР не были военнообязанными, хотя военное законодательство СССР предусматривало в случае необходимости обязательное привлечение женщин в ряды Красной армии для несения службы во вспомогательных войсках. Колоссальные потери советских войск на начальном этапе войны привели к тому, что в 1942 году в СССР была проведена массовая мобилизация женщин на службу в действующую армию и в тыловые соединения. Только на основании трех приказов наркома обороны Иосифа Сталина от апреля и октября 1942 года, сравнительно недавно рассекреченных и опубликованных в России, подлежали мобилизации и направлению в войска связи, ВВС и ПВО 120 000 женщин. По мобилизации ЦК ВЛКСМ на военную службу были призваны около 500 000 девушек, 70% которых служили в действующей армии. Женщины должны были заменить отправляемых на фронт красноармейцев во вспомогательных службах и выполнять работу связисток, вооруженцев, водителей автомашин и тракторов, телефонисток, разведчиц, пулеметчиц, номеров орудийных расчетов, кладовщиц, библиотекарей, поваров.

«4 апреля 1942 г. на Ленинград было брошено 100 фашистских бомбардировщиков под прикрытием истребителей. Налет был дерзкий и неожиданный: впервые фашисты предприняли его средь бела дня. Самолеты шли волнами на высоте одного-двух километров. Наши истребители и зенитчики успели встретить эту армаду на подступах к городу и частично рассеять ее. Но 58 бомбардировщиков прорвались в воздушное пространство над городом, да еще на малой высоте. Нужно было по крайней мере заставить их подняться выше, не дать бомбить прицельно. И командующий армией ПВО генерал-майор Г.С. Зашихин отдал приказ: «Поднять аэростаты!» Уже через 8 минут в разных концах города были подняты на высоту около километра десятки аэростатов. Они сковали маневр противника. Фашистские стервятники, сбросив бомбы уже без прицеливания, вынуждены были набирать высоту, выходить из пространства над городом и попали в плотный огонь зенитной артиллерии. Артиллеристов поддержали наши истребители. Операция «Айсштосс» была сорвана. Боевые корабли, стоявшие на Неве, почти не пострадали. Потери фашистской авиации в этом бою — 25 сбитых и 10 подбитых самолетов. Это — из 58, прорвавшихся к городу.

Командование противника вернулось к старой тактике ночных налетов. Они были частыми в этом апреле. Постам AЗ приходилось все время быть начеку. Большинство наших отрядов находилось на стационарных наземных позициях, но порой аэростатчикам приходилось воевать и в совсем иных условиях.

Зима 1942-1943 года принесла нам две радости: разгром фашистов под Сталинградом и прорыв ленинградской блокады. Тогда — только прорыв страшной кольца в одном месте. Освобождение придет лишь через год — в январе 1944 года. Война продолжалась. Продолжались налеты. Мы поднимали аэростаты в воздух и в снегопад, и в дождь, и в туман; исключение составляли только ночи со штормовым ветром, но в этих условиях обычно, и авиация противника не взлетала.

Около 500 раз с наступлением сумерек поступала в полки AЗ команда: «Поднять аэростаты». И через две минуты над городом всплывали аэростаты, поднимаясь выше и выше, пробивая облачность, уходя на свой «потолок». Если провести несложные подсчеты, можно вывести такие цифры: более миллиона аэростато-часов проработали в небе Ленинграда на защите города аэростаты постов AЗ.

Мы привыкли к аэростатам и газгольдерам с водородом, как привыкают быть рядом с пороховыми бочками, но так же хорошо мы знали, что в случае воспламенения аэростат горит тысячеградусным факелом, от которого надо не укрываться, а тушить его. И мы это делали. Трудно перечесть наши боевые потери, на войне они естественны. Память хранит лишь некоторые эпизоды. Расскажу немного о наших девушках-бойцах.

Летом 1943 года в 11-м полку AЗ при снаряжении аэростата к подъему прямым попаданием артиллерийского снаряда из 12 человек боевого расчета (он был женским) были убиты восемь девушек.

Чуть раньше, 14 мая 1943 года, под артобстрел попал один из постов того же полка. Санитарный инструктор ефрейтор Марина Хренова, чудесная самоотверженная девушка, комсомолка и любимица отряда, добровольно сменила на посту AЗ молодого необстрелянного солдата. Через несколько минут Марина погибла — разрыв снаряда.

Три года назад я получил письмо от бывшего бойца того же отряда Нины Пайкиной (ныне Кирилловой), которая была ранена тем же снарядом. Вот что она пишет: «...Пролежала я месяц в госпитале, раненная снарядом, вернулась, а, где похоронена Марина, узнать не удалось, так как захоронить ее увезла полковая машина. До сих пор казню себя, что не узнала и теперь не знаю, куда пойти поклониться и положить цветы ей. И адрес, где она родилась, не знаю; знаю только, что прибыла она к нам уже после ранения, после госпиталя, значит, не первый день она воевала, а пошла добровольно на риск, чтобы облегчить судьбу другого. Я с такой ясностью представляю ее лицо, словно только что расстались. Уверена, что не я одна храню светлую память о нашей чудесной отважной подруге...» Это верно. Фронтовая дружба и память о ней вечны».

За боевые заслуги в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками свыше 150 тыс. женщин награждены боевыми орденами и медалями. Многие из них получили по нескольку боевых наград. 200 женщин награждены одним-двумя орденами солдатской Славы, а четыре патриотки стали полными кавалерами ордена Сланы.

86 отважным патриоткам присвоено звание Героя Советского Союза. Многие женщины-воины были награждены орденами и медалями уже после войны за подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны. 40 женщин были удостоены звания Героя Советского Союза также в послевоенный период. 18 из них это звание было присвоено посмертно.

Источники и литература:

Мурманцева В.С. Советские женщины в Великой Отечественной войне. М., 1974.

Бернштейн А.И. Аэростаты над Ленинградом. Записки инженера – воздухоплавателя. Химия и Жизнь. №5. 1983. С .8-16.