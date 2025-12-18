Война, разбудившая Клио (Персы, греки и Геродот)
18.12.2025
Лектор Российского общества «Знание», учитель истории школы № 854 города Москвы Александр Оджо расскажет о греко-персидских войнах – одних из самых крупных военных конфликтов во всей истории античного мира. Благодаря чему мы знаем, что происходило в те времена? С чего начался греко-персидский конфликт? Почему Марафонское сражение было особенно интересным? Какие потери понесли стороны? Кому удалось победить персов? Ответы на эти и другие вопросы – в новой лекции.
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