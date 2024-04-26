Военное дело второй половины XVII века, полки нового строя, первые корабли
26.04.2024
Военное дело второй половины XVII века, полки нового строя, первые корабли
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Бородинская битва. Памятные даты военной истории России
8 сентября 1812 года – День воинской славы России. Кутузов дал генеральное сражение «Великой армии» Наполеона на подступах к Москве у села Бородино
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Гумбинненское сражение. Памятные даты военной истории России
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Распад СССР за 22 минуты.
Распад СССР за 22 минуты.