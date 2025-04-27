В этом видео мы поговорим о русской смекалке на войне. Это своеобразные лайфхаки по нештатному использованию вооружения с повышением его эффективности, задействование различных приспособлений, которые помогают использовать вооружение и умение нестандартно пользоваться законами физики и природы. Именно о таких военных лайфхаках Красной армии и пойдет речь в новой лекции Алексея Исаева на канале Лекторий Dостоевский.