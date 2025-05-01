Венгерская Алания

12.10.2013 12.10.2013

Третий фильм, посвященный аланскому феномену в европейской истории, продолжает тему единства исторических судеб и неразрывности культурных связей народов Европы и России. Несомненен заметный вклад алан в средневековую европейскую историю, в частности – в формирование культурно-исторических традиций Паннонии – древнего дунайского региона, который в древности вошел в состав Римской империи, а в раннем средневековье стал родиной венгров, пришедших на Дунай с востока, с территории современной России. О современной жизни потомков древних алан – ясов и рассказывает настоящий фильм.