Варлам Шаламов. Опыт юноши
«Мне пятьдесят семь лет. Около двадцати лет я провел в лагерях и в ссылке. По существу я еще не старый человек, время останавливается на пороге того мира, где я пробыл двадцать лет. Подземный опыт не увеличивает общий опыт жизни — там все масштабы смещены, и знания, приобретенные там, для «вольной жизни» не годятся. Человек выходит из лагеря юношей, если он юношей арестован». Варлам Шаламов
Документальный фильм «Варлам Шаламов. Опыт юноши» снят Павлом Печенкиным в 2014 году. В фильме использованы недавно найденные на месте Вишлага фотоматериалы.
В Вишлаге отбывал свой первый срок писатель Варлам Шаламов, отразивший этот опыт в своих произведениях.
В 2016 году кинолента получила награду «Золотой орел» в номинации «Лучший неигровой фильм».
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