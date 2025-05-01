«Мне пятьдесят семь лет. Около двадцати лет я провел в лагерях и в ссылке. По существу я еще не старый человек, время останавливается на пороге того мира, где я пробыл двадцать лет. Подземный опыт не увеличивает общий опыт жизни — там все масштабы смещены, и знания, приобретенные там, для «вольной жизни» не годятся. Человек выходит из лагеря юношей, если он юношей арестован». Варлам Шаламов

Документальный фильм «Варлам Шаламов. Опыт юноши» снят Павлом Печенкиным в 2014 году. В фильме использованы недавно найденные на месте Вишлага фотоматериалы.

В Вишлаге отбывал свой первый срок писатель Варлам Шаламов, отразивший этот опыт в своих произведениях.

В 2016 году кинолента получила награду «Золотой орел» в номинации «Лучший неигровой фильм».