В поисках асутов
12.10.2013
Фильм, посвященный аланскому феномену в истории, продолжает тему единства исторических судеб и неразрывности культурных связей народов России и Центральной Азии.
Аланы связаны с Востоком издревле. Монголы при завоевании Кавказа организовали массовое переселение аланских воинов с семьями в Монголию и Китай. Аланы, приведенные своими князьями на монгольскую службу, составили личную гвардию верховного хана. Монгольско-китайская династия Юань решала все свои военные вопросы с помощью алан-асутов.
Аланы связаны с Востоком издревле. Монголы при завоевании Кавказа организовали массовое переселение аланских воинов с семьями в Монголию и Китай. Аланы, приведенные своими князьями на монгольскую службу, составили личную гвардию верховного хана. Монгольско-китайская династия Юань решала все свои военные вопросы с помощью алан-асутов.
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