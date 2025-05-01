В поисках асутов

12.10.2013 12.10.2013

Фильм, посвященный аланскому феномену в истории, продолжает тему единства исторических судеб и неразрывности культурных связей народов России и Центральной Азии.

Аланы связаны с Востоком издревле. Монголы при завоевании Кавказа организовали массовое переселение аланских воинов с семьями в Монголию и Китай. Аланы, приведенные своими князьями на монгольскую службу, составили личную гвардию верховного хана. Монгольско-китайская династия Юань решала все свои военные вопросы с помощью алан-асутов.