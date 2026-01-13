Строительство империи: трансформация власти
13.01.2026
Эпоха Петра I стала временем коренных преобразований, определивших дальнейший путь развития державы. Лекция предлагает взглянуть на петровские реформы как на ключевой этап формирования российской имперской модели, повлиявшей на последующие столетия истории страны.
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