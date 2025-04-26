О лекторе

Черникова Татьяна Васильевна — кандидат исторических наук, доцент Кафедры всемирной и отечественной истории Московского государственного института международных отношений (МГИМО (У) МИД России).

План лекции

1. Положение Северо-Восточной Руси к середине XV в. Иван III. 2. Развал Золотой Орды. Москва и Крым. Падение ордынской зависимости. 3. Завершение процесса объединения Северо-Восточных и Северо-Западных русских земель вокруг Москвы при Иване III и Василии III. 4. Начало борьбы с Великим княжеством Литовским за западнорусские и южнорусские земли. 5. Социальная система Единого Московского государства. 6. Система государственного управления при Иване III. Судебник 1497 г. 7. Софья Палеолог. Поиски новой государственной идеологии.

Аннотация

Лекция посвящена становлению Единого Московского государства во второй половине XV – начале XVI вв. Даны характеристики государей всея Руси Ивана III и его сына и преемника Василия III.

В лекции рассмотрено геополитическое положение Руси после развала Золотой Орды, отношения Московской Руси с татарскими ханствами, возникшими на месте Золотой Орды, союзничество Москвы и Крымского ханства при Иване III и превращение его во вражду при Василии III. Объясняются причины такой метаморфозы. Констатируется падение ордынской зависимости, помещен рассказ о событии (стоянии на Угре московских войск и войск хана Большой Орды Ахмата), дату которого — 1480 г. — принято считать за условную дату падения ордынского ига.

Разбирается роль Софьи Палеолог и ее окружения в поиске русской политической элитой новой государственной идеологии, зарождение концепции «Москва — Третий Рим», становления гербовой символики России. Затронуты вопросы начала использования Москвой западноевропейского опыта — военного, технического, культурного, в частности при создании Кремлевского дворцово-храмового ансамбля.

Показан процесс завершения объединения Северо-Восточных и Северо-Западных русских земель вокруг Москвы и начало борьбы с Литвой за Верховские княжества, Смоленщину, западнорусские и южнорусские земли.

Дается характеристика социального строя, государственной системы и институтов государственного управления Единым Московским государством при Иване III и Василии III.

Вопросы по теме лекции

1. Что было характерно для положение Северо-Восточной Руси к середине XV в. 2. Какие черты были присуще Ивану III как государственному деятелю? 3. Чем был вызван развал Золотой Орды? Какие ханства возникли на ее месте? Каковы были их отношения с Москвой? 4. На чем зиждился союз Ивана III и крымского хана Менгли-Гирея? 5. Почему позже он был нарушен и отношения России и Крымского ханства стали стабильно враждебные? 6. Как было завершено присоединение Северо-Восточных русских земель к Москве? 7. Какие сложности и почему возникли в этом вопросе на Русском Северо-Западе? 8. Каковы были отношения Единого Московского государства и Великого княжества Литовского? 9. Как выглядела социально-политическая система Единого Московского государства? Чем она отличалась от западноевропейских аналогов? 10. Какова была система государственного центрального и местного управления при Иване III. 11. В чем состояло значение принятия Судебник 1497 г.? 12. Какую роль сыграл в истории России брак Ивана III с Софьей Палеолог? 13. Как возникали и в чем выражались поиски новой государственной идеологии Московской Руси конца XV– начала XVI вв.?

Литература

Источники

1. Полные тексты отечественных источников по истории Руси XI-XVII вв. Электронные издания ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом) «Библиотека литературы Древней Руси».

Хрестоматии

1. Хрестоматия по истории России. Учебное пособие / Составители: Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г и др. М.: Проспект, 2012. 2. Хрестоматия по истории России. В 4-х т. Т.1: С древнейших времён до XVII века / сост. И.В. Бабич, В.Н. Захаров, И.Е. Уколова. — М.: МИРОС — Международные отношения, 1994. 3. Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия. Т.I-V. М., 2009.

Учебные пособия

1. История России. Учебное пособие в 3-х т. М.: МГИМО, 2012: Черникова Т.В. Ч.1: История России с древнейших времен — до эпохи Екатерины II. 2. Кириллов В.В. История России. М.: Юрайт, 2014. 3. Павленко Н.И., Андреев И.Л., Фёдоров В.А. История России с древнейших времен до 1861 года. Учебник для вузов. М.: Юрайт, 2014.

Литература

1. Борисов Н.С. Иван III Великий. М., 2007. 2. Возгрин В.Е. Исторические судьбы крымских татар. М., 1992. 3. Думин С.В. Другая Русь // История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории России Х – начало ХХ в. М., 1991. С.76-126. 4. Горский А.А. Русь: От славянского расселения до Московского царства. М., 2004. 5. Горский А.А. От земель к великим княжениям: «примыслы» русских князей второй половины XIII–XV вв. М., 2010. 6. Горский А.А. Москва и Орда. М., 2005. 7. Греков Б.Д., Якубовский А.Ю. Золотая Орда и её падение. М.: Богородский печатник, 1998. 8. Гумилев Л.Н. От Руси до России. М., 1995. 9. Каргалов В.В. Конец ордынского ига / Отв. ред. д-р ист. наук В.И. Буганов. М., 1980. 10. Образы власти на Западе, в Византии и на Руси: Средние века. Новое время / Под ред. М.А. Бойцова и О.Г. Эксле. М., 2008. 11. Синицына К.Р. История Татарстана и Татарского народа. Казань, 1995. 12. Скрынников Р.Г. Иван III. М., 2006. 13. Скрынников Р.Г. Третий Рим. СПб., 1994. 14. Торопцев А.П. Рюриковичи: От Ивана Калиты до Ивана Грозного. М., 2006 15. Фаизов С.Ф. Поминки-«тыш» в контексте взаимоотношений Руси-России с Золотой Ордой и Крымским юртом. М., 1992. 16. Федосеев Ю.Г. Русь и Золотая Орда. М., 2006. 17. Худяков М. Очерки по истории Казанского ханства. М., 1991. 18. Чернышов А. Очерки по истории Тверского княжества. XIII-XV вв. Тверь, 1996. 19. Шабульдо Ф.М. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого княжества Литовского. 20. Шваб М.М. Русско-крымские отношения середины XVI – первых лет XVII веков в отечественной историографии 1940-х – 2000-х гг. Сургут, 2011.