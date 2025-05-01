Главные герои фильма – известные конструкторы, гордость научной мысли нашей страны, создатели самого известного в мире стрелкового оружия. Интервью и беседы с ними, снятые ещё при их жизни, стали настоящим ценным документом истории нашей страны и истории русского оружия. Ведь о своей жизни и творчестве вспоминают создатели оружия: Герои России Василий Грязев, Аркадий Шипунов, Герой Социалистического Труда Николай Афанасьев, Герой России и Герой Социалистического труда Михаил Калашников и Константин Барышев.