О лекторе

Орлов Игорь Борисович — доктор исторических наук, профессор, заместитель руководителя Департамента политической науки Факультета социальных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

План лекции

1. Мобилизационный характер экономического развития первой четверти XVIII в.; 2. Государство — главный инициатор развития промышленного производства (система откупов и подрядов); 3. Две модели промышленно-торговой политики; 4. Унификация норм сыска, прикрепление крестьян по всей территории государства (государственные крестьяне и «паспортная система»), расширение прав помещиков в отношении крестьян; 5. Колебания в области политики меркантилизма; 6. Недостатки трехпольной системы и крестьянская колонизация Сибири; 7. Формирование внутреннего рынка (отмена внутренних таможенных пошлин, первые кредитные учреждения, три промышленных региона, водные пути сообщения); 8. Социальные движения первой половины XVIII ст.

Аннотация

В лекции освещаются основные тенденции в развитии промышленности, сельского хозяйства, внутренней и внешней торговли первой половины XVIII в. При этом отмечается, что в экономических реформах Петра I и его преемников доминировали идеи «насильственного прогресса». До 1717 г. привлечение купеческих капиталов в сферу производства шло в виде передачи купцам на льготных условиях казенных заводов, а торговля солью и табаком была объявлена государственной монополией. Однако, с 1717 г. правительство отказалось от монополии на продажу за границу ряда ходовых товаров и освободило от службы владельцев мануфактур. Обнаруживается неспособность государства контролировать акторов внешнеэкономической деятельности. Политика покровительства отечественной промышленности и торговле привела к устойчивому превышению экспорта над импортом. Промышленное развитие России характеризуется резким ростом числа мануфактур, прежде всего, в металлургии. Но подлинным бичом для всех групп торгующего населения в XVIII в. стали откупа и подряды. Некоторые меры, стимулирующие занятия торговлей на рыночных началах, последовали только ко второй половине столетия. Податная реформа распространила крепостную зависимость на слои населения, которые ранее были либо свободными (гулящие люди), либо имели возможность обрести свободу после смерти господина (холопы). В рассматриваемый период утвердилась государственная система крепостного права. Но, если при Петре прибавочная стоимость создаваемого помещичьими крестьянами продукта распределялась между помещиками и государством поровну, то при преемниках она явилась фактически монопольным достоянием дворянства.

Вопросы по теме лекции

1. В чем проявился военно-мобилизационный характер экономического развития России в первой четверти XVIII в.? 2. Какие изменения в налоговой сфере повлекла за собой перепись населения 1718-1722 гг.? 3. Что означало введение «паспортов» при Петре I? 4. Какие центры промышленного производства оформились в первой половине XVII ст.? 5. В чем в данный период проявились недостатки в развитии сельского хозяйства?

Литература

Анисимов Е.В. Податная реформа Петра I. Л., 1982. Анисимов Е.В. Государственные преобразования и самодержавие Петра Великого в первой четверти XVIII века. М., 1997. Буганов П.И. Петр Великий и его время. М., 1989. Дворянство России и его крепостные крестьяне (XVII — первая половина XVIII в.). М., 1989. Павленко Н.И. Петр Великий. М., 1990. Юхт А.И. Денежная реформа Петра I // Вопросы истории. 1994. № 3. С. 25-40. Юхт А.И. Денежная система в России (20-е - начало 60-х гг. XVIII в.) // Отечественная история. 1992. №5. С.74-90.