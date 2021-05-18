В передаче принимают участие:

Стрелков Андрей Валентинович, кандидат исторических наук, истфак МГУ;

Селиванова Лариса Леональдовна, научный сотрудник Института всеобщей истории РАН

Ведет: Дмитрий Захаров

Аннотация

Передача посвящена теме «Золото скифов» и той роли, которую играл этот металл в ритуальных обрядах скифского общества, в развитии экономических коммуникаций скифов с другими народами, в истории открытия скифских курганов. Обычай хоронить покойников в насыпных курганах был свойственен многим кочевым племенам. Но скифские курганы содержат большое количество золотых предметов. Причем, не только захоронения знати, но и рядовых граждан. Ни у каких других племен курганы не были столь богаты. Это объясняется не только тем, что золото во все времена и у всех народов было символом богатства, но и особой ролью этого металла в религии и мифологии скифов. В иранской мифологии золото отождествлялось с огнем, солнцем и вечной жизнью. Отправляя умершего в загробный мир, его одежду старались сплошь покрыть драгоценным металлом. Большинство скифских курганов расположены на территории от Днестра до Дона, так что они имеют прямое отношение к российской истории.

Литература

Геродот. История. Перевод И.А. Шишовой с участием Е.Б. Новикова.

Анохин В.А. Монеты Атея // Скифские древности. Киев, 1973.

Блаватский В.Д. Искусство Северного Причерноморья античной эпохи. М., 1947.

Жебелев С.А. Северное Причерноморье. М., Л., 1953.

Раевский Д.С. Модель мира скифской культуры. М., 1985.