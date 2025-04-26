Советский конструктор авиационных двигателей. Создатель пермской школы авиационного двигателестроения, доктор технических наук (1940), генерал-лейтенант инженерно-авиационной службы (1948), Герой Социалистического Труда (1942). Ученик Н. Е. Жуковского. После окончания МВТУ (1921) работал на заводах «Мотор» и имени М.В. Фрунзе (с 1926 — главный конструктор). Разработал первый советский серийный авиационный двигатель воздушного охлаждения М-11, который нашёл широкое применение в легкомоторной авиации. С 1934 главный конструктор авиамоторного завода и ОКБ в Перми. Здесь под его руководством создан ряд мощных звездообразных ПД воздушного охлаждения, обладавших высокими эксплуатационно-техническими характеристиками, в том числе М-82 — один из основных двигателей периода Великой Отечественной войны.

В 1941 году в Перми был разработан уникальный двигатель АШ-82. С 1944 года моторы, созданные под руководством Аркадия Швецова, получили марку «АШ». Двухрядная 14-цилиндровая звезда — по такой схеме был построен мотор - обеспечивала минимальные габариты при мощности 1700 л.с. Новый двигатель, установленный на истребитель Лавочкина Ла-5, обеспечил советскому самолету абсолютное превосходство над однотипными немецкими «Фоке-Вульфами-190».

В годы войны с фашизмом коллектив ОКБ-19, совершенствуя ранее выпущенные моторы и обеспечивая их успешную эксплуатацию на всех фронтах, создает новый, более мощный двигатель АШ-82Ф, предназначенный для истребителей Ла-5, Ла-7 и фронтового бомбардировщика Ту-2. Во время войны созданы двигатели АШ-83 для истребителя Ла-7 и М-71 для штурмовика Су-6, бомбардировщика ДВБ-102, истребителей И-185 и Ла-5. Двигатели прошли все необходимые испытания (на Ла-5 были получены

рекордные результаты скорости), но из-за сложности перестройки производства в военное время были выпущены малой серией.

Стремительное перевооружение авиации всех воюющих сторон требовали разработки и внедрения новых авиадвигателей в самые сжатые сроки. Так, КБ Швецова создало двигатель большой мощности воздушного охлаждения АШ-73 для тяжелого четырехмоторного бомбардировщика Ту-4. Его улучшенный вариант АШ-73ТК представлял собой 18-цилиндровую звезду с двумя турбокомпрессорами, обеспечивавшими высотность 11 000 м. Впервые на отечественном двигателе был применен стальной картер взамен дюралюминиевого. Мощность АШ-73ТК достигала 2400 л.с., что для силовой установки такого типа являлось, видимо, пределом. Этот двигатель устанавливался на самолетах-разведчиках и патрульных «летающих лодках».

Моторы М-25В, АШ-62, АШ-62ИР, АШ-63, АШ-82ФН в годы Второй мировой войны выпускались в массовом количестве на ряде авиазаводов, и, по отзывам эксплуатирующих частей, качество швецовских «звездочек» было на высоте.

В январе 1942 года в газете «Известия» было опубликовано сообщение из воинской части: «Первый Гвардейский Краснознаменный ордена Ленина истребительный полк за четыре месяца боевых действий не зарегистрировал ни одного случая отказа моторов Швецова и невыхода самолетов на боевые задания. Безотказность материальной части обеспечила выполнение нами всех боевых операций, лучшей оценкой чему является то, что в октябре наш полк был награжден орденом Ленина, а пяти человекам из личного состава присвоено звание Героев Советского Союза».

Двигатели Швецова устанавливались на самолётах Н.Н. Поликарпова, А.Н. Туполева, П.О. Сухого, А.С. Яковлева, С.А. Лавочкина, С.В. Ильюшина, О.К. Антонова, вертолётах М.Л. Миля.

Государственная премия СССР (1942, 1943, 1946, 1948). Награждён 5 орденами Ленина, орденами Суворова 2-й степени, Кутузова 1-й степени, Трудового Красного Знамени, медалями.

Источники и литература:

Авиация: Энциклопедия. М.: Большая Российская Энциклопедия, 1994.

Виктор и Ольга Осиповы. «70-летию легендарного КБ посвящается».