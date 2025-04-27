Семья народов как формировалась Россия Часть 1
21.03.2022
История мира – это непрерывная борьба за территориальное господство. Это история империй. Великие империи то возникали на политической карте мира, то пропадали с нее. Какое наследие они оставили? Как формировалась Российская империя? Можно ли рассматривать НАТО, Евросоюз и Китай под имперской призмой? Актуальна ли тема империй в наше время? Рассказывает Михаил Мягков – научный директор РВИО, доктор исторических наук, профессор МГИМО.
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