История мира – это непрерывная борьба за территориальное господство. Это история империй. Великие империи то возникали на политической карте мира, то пропадали с нее. Какое наследие они оставили? Как формировалась Российская империя? Можно ли рассматривать НАТО, Евросоюз и Китай под имперской призмой? Актуальна ли тема империй в наше время? Рассказывает Михаил Мягков – научный директор РВИО, доктор исторических наук, профессор МГИМО.