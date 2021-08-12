Русские земли в канун нашествия Батыя
12.10.2013
Лектор: Кучкин Владимир Андреевич Российский историк, главный научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук, доктор исторических наук, руководитель Центра по истории Древней Руси Института российской истории Российской академии наук
Лекторий «Исторические субботы»
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