Профессор Андрей Буровский, кандидат исторических и доктор философских наук, как обычно несдержанный и острый на язык enfant terible российской исторической науки в своем подкасте рассказывает о российском первенстве в освоении космоса. Почему Россия начала действовать еще тогда, когда на Западе не решались даже представить практическую возможность полета на Луну? Какую роль сыграли русские революционеры-бомбисты в развитии космических технологий? О чем мечтали первые писатели-фантасты и какие подсказки они дали инженерам? О пришельцах, внеземном разуме и будущем человечества – в других подкастах профессора Буровского на сайте Лектория Достоевский. Имеющий уши да услышит! Слушайте Буровского! Будет интересно! А что вы думаете про перспективы космического туризма? Станет ли полет в космос таким же простым, как заказ такси? Хотите ли вы стать слетать на МКС обычным туристом? Следите ли за пусками новых ракет? Как будет развиваться международное сотрудничество в космосе? Делитесь впечатлениями в комментариях! Приятного просмотра на канале Лекторий Dостоевский.