О лекторе

Шубин Александр Владленович — доктор исторических наук, руководитель Центра истории России, Украины и Белоруссии Института всеобщей истории Российской академии наук.

План лекции

1. Социально-экономическое развитие в 90-е гг. 2. Финансовые кризисы. 3. Война в Чечне. 4. Политическая жизнь в 1994–1999 гг.

Аннотация

Лекция посвящена ситуации в России в 1994–2000 гг. В середине 90-х гг. в России продолжалось падение производства и жизненного уровня большинства населения. Постепенно в ходе острой конкурентной борьбы, сопровождавшейся жесткой борьбой за политическое влияние, выделилось несколько олигархических групп, контролировавших экономику и политику России. Финансовая система была неустойчива и приводила к крупным сбоям, крупнейшим из которых стал финансовый кризис 1998 г. В окружении президента Ельцина происходили острые конфликты, ему с трудом удалось переизбраться на новый срок в 1996 г.

В 1994–1996 гг. российское руководство пыталось с помощью вооруженной силы подавить сепаратизм в Чечне, но безуспешно. В 1999 г., после нападения экстремистов из Чечни на Дагестан война возобновилась, в 2000 г. г. Грозный был взят российским войсками. Борьба с терроризмом на Северном Кавказе продолжилась и после этого. Поиски преемника Б. Ельцина, политическая и экономическая нестабильность привели к частой смене руководителей правительства в 1998–1999 гг. В итоге пост главы правительства занял В. Путин, который после досрочной отставки Б. Ельцина был избран президентом России в 2000 г.

Вопросы по теме лекции

1. Из каких основных социальных слоев происходили новые российские капиталисты? 2. Что общего и различного было в приватизации через «ваучеры» и через «залог»? 3. В чем заключались причины финансового кризиса 1998 г.? 4. Почему вскоре после финансового кризиса 1998 г. в России начался долгосрочный рост экономики? 5. Почему в 1994 г. не удалось урегулировать противоречия российского и чеченского руководства мирным путем? 6. Почему война в Чечне возобновилась в 1999 г.? 7. Каким образом возобновление войны в Чечне повлияло на предвыборные кампании 1999–2000 гг.? 8. Как вы думаете, почему В. Путин, который еще в начале 1999 г. не был широко известен среди граждан России, в 2000 г. выиграл президентские выборы?

Литература

Гордон Л.А., Клопов Э.В. Потери и обретения в России девяностых. М., 2000. Ельцин Б.Н. Президентский марафон. М., 2000 Коржаков А.В. Борис Ельцин: от рассвета до заката. М., 1997. От Ельцина к… Ельцину: президентская гонка – 96. М., 1997. Пихоя Р.Г. Москва, Кремль, власть. Две истории одной страны. Россия на изломе тысячелетий. 1985–2005. М., 2007. Современная Россия (1985–2010): Хрестоматия по истории. М., 2014. Эпоха Ельцина. Очерки политической истории. М., 2001.