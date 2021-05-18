Рюриковичи эпохи заката Московской династии
12.10.2013
Лектор: Пчелов Евгений Владимирович
кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой вспомогательных и специальных исторических дисциплин ИАИ РГГУ, ведущий научный сотрудник Института «Русская антропологическая школа» РГГУ. Член Геральдического совета г. Москвы
Лекция посвящена истории генеалогии Московской ветви династии Рюриковичей, с конца XV по конец XVI вв., а также символике власти московских государей в период создания Русского царства. Раскрываются многие, ранее неизвестные, семейные тайны московских царей и цариц.
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