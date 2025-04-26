О лекторе

Шубин Александр Владленович — доктор исторических наук, руководитель Центра истории России, Украины и Белоруссии Института всеобщей истории Российской академии наук.

План лекции

1. Июльский кризис и его последствия.

2. Корниловское выступление.

3. Большевизация Советов.

4. Демократическое совещание и Предпарламент.

5. Подготовка захвата власти большевиками

Аннотация

Лекция посвящена развитию революции от Июльского кризиса до октября 1917 года. В ходе июльского кризиса большевики потерпели поражение. Усиление правых сил привело к Корниловскому выступлению, направленному на подавление Советов и левых сил. Однако провал попытки правого переворота привел к новому усилению левых сил и большевизации советов. Однако правительство Керенского не пошло навстречу требованиям широких масс о скорейшем проведении социальных преобразований и политики, направленной на заключение мира. В ходе Демократического совещания не удалось создать авторитетное правительство. В условиях ослабления Временного правительства большевики приступили к подготовке захвата власти от имени Советов.

Вопросы по теме лекции

1. Каковы были причины июльского кризиса власти? 2. Почему большевики выступали за власть Советов даже тогда, когда этими органами руководили противники большевизма? 3. Как связаны июльский кризис и выступление Корнилова? 4. Почему выступление Корнилова способствовало усилению левых сил? 5. Какие позиции сложились в партии большевиков по поводу захвата власти? Кто их отстаивал?

Литература

Дело генерала Л.Г. Корнилова. Август 1917 – июнь 1918. Документы. М., 2003. Керенский А.Ф. Россия на историческом повороте. Мемуары. М., 1993. Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 33-34. Логинов В.Т. Неизвестный Ленин. М., 2010. Милюков П.Н. История Второй русской революции. М., 2001. Рабинович А. Большевики приходят к власти. М., 1989. Рабинович А. Кровавые дни. М., 1992. Троцкий Л. Моя жизнь. М., 1990. Шубин А.В. Великая Российская революция. От Февраля к Октябрю 1917 года. М., 2014. Следственное дело большевиков. М., 2012. Суханов Н.Н. Записки о революции. М., 1991. Троцкий Л.Д. К истории русской революции. М., 1990. Чернов В.М. Перед бурей. М.1993.