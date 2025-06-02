Cостоялось очередное заседание дискуссионного клуба «Гучков Дом», посвященое теме «Прибалтийский фактор в годы Второй мировой войны: история и современность» (К 10-летию сноса Бронзового солдата в Таллинне). Было ли присоединение Прибалтики к СССР насильственным или добровольным? Насколько широкой являлась поддержка гитлеровцев в оккупированной Прибалтике? Какова степень участия коллаборационистских формирований в нацистских преступлениях? Почему сегодня память о коллаборационистов стала значимым историческим мифом молодых демократических государств? Эти и другие вопросы обсудят эксперты на встрече, посвященной выдающимся историческим личностям России и их влиянии на ее историю.

Партнерами выступают издательская группы «Дрофа – Вентана Граф» и информационное агентство «Национальная служба новостей», а онлайн-аудиторию клуба составляют тысячи учителей истории со всей России. Будет осуществлена онлайн трансляция заседания.

Состав участников:

Ведущий – журналист Армен Гаспарян

Основные участники:

Михаил Мельтюхов - д.ист.н., старший научный сотрудник ВНИИДАД

Михаил Мягков – д.ист.н., профессор, научный директор РВИО

Руслан Гагкуев – д.ист.н., главный редактор издательской группы «Дрофа – Вентана»

Игорь Орлов – д.ист.н., профессор, НИУ «ВШЭ»

Дарья Митина – историк, этнолог, депутат Государственной Думы II созыва

Юрий Никифоров – к.ист.н., начальник Научного отдела РВИО

Дмитрий Кондрашов – историк, главный редактор журнала «Балтийский мир»

Дмитрий Линтер – общественный деятель

Дмитрий Журавлев – исполнительный директор Института региональных проблем



Справка:

Исторический дискуссионный клуб «Гучков Дом» создан по инициативе РВИО в 2017 году. Его цель – выработать подход к современным социально-политическим проблемам с учетом экспертного мнения представителей научного сообщества. Мероприятие организовано совместно с издательской группой «ДРОФА-ВЕНТАНА», ФГУП «ГИВЦ Минкультуры России» и «Национальной службой новостей».