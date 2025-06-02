Прибалтийский фактор в годы Второй мировой войны: история и современность
Cостоялось очередное заседание дискуссионного клуба «Гучков Дом», посвященое теме «Прибалтийский фактор в годы Второй мировой войны: история и современность» (К 10-летию сноса Бронзового солдата в Таллинне). Было ли присоединение Прибалтики к СССР насильственным или добровольным? Насколько широкой являлась поддержка гитлеровцев в оккупированной Прибалтике? Какова степень участия коллаборационистских формирований в нацистских преступлениях? Почему сегодня память о коллаборационистов стала значимым историческим мифом молодых демократических государств? Эти и другие вопросы обсудят эксперты на встрече, посвященной выдающимся историческим личностям России и их влиянии на ее историю.
Партнерами выступают издательская группы «Дрофа – Вентана Граф» и информационное агентство «Национальная служба новостей», а онлайн-аудиторию клуба составляют тысячи учителей истории со всей России. Будет осуществлена онлайн трансляция заседания.
Состав участников:
Ведущий – журналист Армен Гаспарян
Основные участники:
Михаил Мельтюхов - д.ист.н., старший научный сотрудник ВНИИДАД
Михаил Мягков – д.ист.н., профессор, научный директор РВИО
Руслан Гагкуев – д.ист.н., главный редактор издательской группы «Дрофа – Вентана»
Игорь Орлов – д.ист.н., профессор, НИУ «ВШЭ»
Дарья Митина – историк, этнолог, депутат Государственной Думы II созыва
Юрий Никифоров – к.ист.н., начальник Научного отдела РВИО
Дмитрий Кондрашов – историк, главный редактор журнала «Балтийский мир»
Дмитрий Линтер – общественный деятель
Дмитрий Журавлев – исполнительный директор Института региональных проблем
Справка:
Исторический дискуссионный клуб «Гучков Дом» создан по инициативе РВИО в 2017 году. Его цель – выработать подход к современным социально-политическим проблемам с учетом экспертного мнения представителей научного сообщества. Мероприятие организовано совместно с издательской группой «ДРОФА-ВЕНТАНА», ФГУП «ГИВЦ Минкультуры России» и «Национальной службой новостей».
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