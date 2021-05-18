О лекторе

Шубин Александр Владленович — доктор исторических наук, руководитель Центра истории России, Украины и Белоруссии Института всеобщей истории Российской академии наук.

План лекции

1. Приход к власти Ю. Андропова. 2. Ускорение и экономический эксперимент. 3. «Наведение дисциплины» и «чистки» в партии и государственном аппарате. 4. Правление К. Черненко и борьба за власть.

Аннотация

Лекция посвящена ситуации в СССР в 1982–1985 гг. В начале 80-х гг. советское руководство осознавало, что стране необходимы реформы, направленные на усовершенствование его экономики. В СССР появились признаки кризиса экономики, социально-политического устройства, внешней политики и идеологии. Генеральный секретарь ЦК КПСС Ю. Андропов и в меньшей степени его преемник К. Черненко приступили к осторожным преобразованиям. Главными средствами выхода из кризиса и ускорения развития экономики Андропов считал внедрение достижений науки и техники, наведение дисциплины на каждом рабочем месте и борьбу с коррупцией. Однако после прихода к власти Андропова начались также экономические эксперименты, направленные на расширение хозрасчета. В первой половине 80-х гг. усилились позиции сторонников экономических реформ во главе с М. Горбачевым, который и стал Генеральным секретарем ЦК КПСС после смерти К. Черненко.

Вопросы по теме лекции

1. Почему в первой половине 80-х гг. руководители СССР считали, что стране необходимы экономические преобразования? 2. Какие средства использовал Ю. Андропов для достижения «ускорения»? 3. Как изменилось влияние М. Горбачева в период правления Ю. Андропова? 4. Что общего и различного в политическом курсе Андропова и Черненко? 5. Какие политики могли занять пост Генерального секретаря ЦК КПСС после Черненко? 6. Почему сторонники реформ в Политбюро не могли открыто опубликовать свою программу и прийти к власти при поддержке народа?

Литература

Горбачев М.И. Жизнь и реформы. М., 1995. Медведев Р.А. Андропов. М., 2006. Пихоя Р.Г. Советский Союз: история власти. 1945–1991 гг. М., 1998. Рыжков Н.И. Перестройка: история предательств. М., 1992. Чертопруд С. Андропов и КГБ. М., 2004. Шубин А.В. «Золотая осень» или период застоя. СССР в 1975–1985 гг. М., 2007.