Лекция посвящена ситуации в СССР в 1982–1985 гг. В начале 80-х гг. советское руководство осознавало, что стране необходимы реформы, направленные на усовершенствование его экономики. В СССР появились признаки кризиса экономики, социально-политического устройства, внешней политики и идеологии. Генеральный секретарь ЦК КПСС Ю. Андропов и в меньшей степени его преемник К. Черненко приступили к осторожным преобразованиям. Главными средствами выхода из кризиса и ускорения развития экономики Андропов считал внедрение достижений науки и техники, наведение дисциплины на каждом рабочем месте и борьбу с коррупцией. Однако после прихода к власти Андропова начались также экономические эксперименты, направленные на расширение хозрасчета. В первой половине 80-х гг. усилились позиции сторонников экономических реформ во главе с М. Горбачевым, который и стал Генеральным секретарем ЦК КПСС после смерти К. Черненко.