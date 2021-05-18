Полвека на страже памяти героя
12.10.2013
В 1939 году советский летчик Григорий Кулишенко героически погиб, помогая китайцам сражаться против японских захватчиков. В районе Ваньчжоу города Чунцин есть два человека, мать и сын, которые уже пятьдесят с лишним лет ухаживают за могилой героя.
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