О лекторе

Шубин Александр Владленович — доктор исторических наук, руководитель Центра истории России, Украины и Белоруссии Института всеобщей истории Российской академии наук.

План лекции

1. Неудача московских переговоров и советско-германский пакт. 2. Начало Второй мировой войны и участие СССР в разделе Польского государства. 3. Советско-финская война. 4. Присоединение стран Прибалтики и Молдавии к СССР. 5. Рост советско-германских противоречий. 6. Советское стратегическое планирование и план «Барбаросса». 7. Чего не учел Сталин и советское командование?

Аннотация

Лекция посвящена внешней политике и военно-стратегическому планированию СССР в 1939–1941 гг. Когда политика «коллективной безопасности» потерпела неудачу, СССР пошел на сближение с Германией, которое привело к заключению Пакта о ненападении и разделу сфер влияния между СССР и Германией.

В условиях начавшейся Второй мировой войны советское руководство, стремясь укрепить западные рубежи СССР, воспользовалось ситуацией для расширения территории СССР. В его состав были включены Западные части Украины и Белоруссии, Латвия, Литва, Эстония и Молдавия. Попытка занять Финляндию оказалась неудачной и привел к кровопролитной советско-финской войне. После разгрома Франции и установления германского господства в Западной Европе стали усиливаться противоречия Германии и СССР, эти государства в глубокой тайне готовились к военному столкновению.

Советское руководство, готовясь к столкновению с Германией, недооценило авантюризм Гитлера и его генералов и неправильно оценило планы начала войны Германией. Это стало основной причиной поражений Красной армии в начальный период войны.

Вопросы по теме лекции

1. Для кого поход Красной армии осенью 1939 г. был освободительным, а для кого — нет? Почему? 2. Как вы думаете, почему Великобритания и Франция, объявили войну Германии в ответ на нападение на Польшу, но не стали объявлять войну СССР в ответ на ввод войск в восточную часть Польского государства? 3. В чем заключались причины советско-финской войны? 4. Могли ли страны Прибалтики оказать военное сопротивление СССР подобно Финляндии? 5. Как вы думаете, почему до 1941 Сталин не занимал важных государственных постов в СССР? 6. Почему советское руководство, понимавшее опасность столкновения с Германией, согласилось на ликвидацию государств, разделявших СССР и Германию, что приблизило армию нацистов к рубежам Советского Союза? 7. Почему направления ударов германский войск в июне 1941 г. оказались неожиданными для советского командования?

Литература

Великая Отечественная война 1941–1945. М., 1999. Иильмярв М. Безмолвная капитуляция. М., 2012. Мельтюхов М. Советско-польские войны. Военно-политическое противостояние 1918–1939 гг. М., 2001. Мельтюхов М. Упущенный шанс Сталина. Советский Союз и борьба за Европу: 1939–1941 гг. М., 2000. Наумов А.О. Дипломатическая борьба в Европе накануне Второй мировой войны. М., 2007. Невежин В.А. Синдром наступательной войны Советская пропаганда в преддверии «Священных боев», 1939¬–1941 гг. М., 1997. Черчилль У. Вторая мировая война. М., 1991. Шубин А.В. Мир на краю бездны. От глобальной депрессии к мировой войне. М., 2004.