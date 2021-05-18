Первая пятилетка
О лекторе
Шубин Александр Владленович — доктор исторических наук, руководитель Центра истории России, Украины и Белоруссии Института всеобщей истории Российской академии наук.
План лекции
1. Индустриализация.
2. Коллективизация.
3. Голод 1932–1933 гг.
4. Итоги первой пятилетки.
5. «Съезд победителей» и задачи второй пятилетки.
Аннотация
Лекция посвящена ситуации в СССР в 1929–1934 гг. В условиях нехватки ресурсов для индустриализации и начала мирового экономического кризиса сталинское руководство повышало плановые показатели, надеясь добиться построения современной промышленности в сложившихся неблагоприятных условиях. Партийная пропаганда убеждала миллионы людей в том, что сегодняшние тяготы и трудности позволят создать счастливую жизнь уже через несколько лет, и это вдохновляло тружеников на самоотверженную работу. С помощью насильственной коллективизации и повышения налогов государство получило продовольствие и финансы, необходимые для строительства новых предприятий. Но в результате в стране разразился голод. Несмотря на неэффективность советской экономики, первая пятилетка обеспечила рост индустриального производства в СССР, превращение страны в индустриально-аграрную.
Вопросы по теме лекции
1. Почему планы индустриализации были значительно увеличены в 1930 г.? 2. Чем были вызваны успехи, а чем неудачи индустриализации во время Первой пятилетки? 3. Почему Сталин написал статью «Головокружение от успехов»? 4. Чем была вызвана гибель скота в 1930 г. и голод в 1932–1933 гг.? 5. Какие планы первой пятилетки были осуществлены, а какие нет? Почему?
Литература
Индустриализация Советского Союза. Новые документы. Новые факты. Новые подходы. М., 1999. Кондрашин В.В. Голод 1932–1933 годов: трагедия российской деревни. М., 2008. Кооперативный план: иллюзии и действительность. М., 1995. Пристланд Д. Красный флаг. М., 2011. Хлевнюк О.В. Политбюро. Механизмы политической власти в 30-е годы. М., 1996. Шубин А.В. Вожди и заговорщики. Политическая борьба в СССР в 20-30-е гг. М., 2004. Шубин А.В. Великая депрессия и будущее России. М., 2009.
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