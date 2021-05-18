Вторая половина 1930х. Никто уже не сомневается, что Версальский мир - короткая передышка. На политическую арену вышли новые державы, но корень их противостояния зачастую остался неизменным с прошлого кровавого конфликта. Итальянские кампании в Африке, Мюнхенский сговор, конфликты на периферии. Секретный пакт о разделе зон влияния между государствами-изгоями: СССР и Третьим Рейхом - попытка деэскалации конфликта или очередной приговор о заклании маленьких стран в жертву интересов новых империй, сделанный росчерком пера? Об этом - в лекции д.и.н., профессора, заведующего Центром истории войн и геополитики Института всеобщей истории Российской академии наук М.Ю. Мягкова.

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