О лекторе

Шубин Александр Владленович — доктор исторических наук, руководитель Центра истории России, Украины и Белоруссии Института всеобщей истории Российской академии наук.

План лекции

1. Октябрьский переворот.

2. Установление советской власти в России.

3. Союз большевиков и левых эсеров.

4. Разгон Учредительного собрания.

Аннотация

Лекция посвящена развитию революции в ноябре 1917 – апреле 1918 гг. В ходе Октябрьского переворота сторонники большевиков, левых эсеров и анархистов свергли Временное правительство и провозгласили переход власти к Советам. II Съезд советов принял три декрета: о власти, о мире и о земле, которые обещали быстро заключить мир и передать землю крестьянам. Большевикам и их союзникам удалось быстро подавить вооруженное сопротивление новой власти на большей части территории страны. Значительная часть политических сил, не согласных с большевиками, в то же время не оказывала активное сопротивление перевороту, так как надеялась, что власть все равно вскоре перейдет к Учредительному собранию. Чтобы укрепить поддержку нового режима среди крестьян, большевики вошли в коалицию с левыми эсерами и проводили радикальные социальные преобразования, такие как установление рабочего контроля и передача земли крестьянам. Но на выборах в Учредительное собрание победили не большевики, а эсеры, и тогда большевики и левые эсеры разогнали его. Тем самым была ликвидирована еще одна возможность ненасильственного решения накопившихся в обществе проблем.

Вопросы по теме лекции

1. Почему власть Советов и советского правительства быстро утвердилась на большей части территории России? 2. Почему Керенский потерпел поражение в борьбе за власть в октябре 1917 г.? 3. В чем были сходство, а в чем — отличия Февральской революции и Октябрьского переворота? 4. Какие силы выступали против большевиков? Почему они потерпели поражение к весне 1918 г.? 5. Что общего и в чем различия политических программ большевиков и левых эсеров? 6. Можно ли сказать, что правительство большевиков и левых эсеров было демократическим? Почему? 7. Почему, проиграв выборы, большевики сначала согласились на созыв Учредительного собрания, а потом разогнали его? 8. Почему сторонники Учредительного собрания, на стороне которых были миллионы избирателей, не смогли защитить его?

Литература

Войтинский В.С. 1917-й. Год побед и поражений. М., 1999. Горький М. Несвоевременные мысли. М., 1990. Керенский А.Ф. Россия на историческом повороте. Мемуары. М., 1993. Какурин Н.Е. Как сражалась революция. М., 1991. Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 35-36. Логинов В.Т. Неизвестный Ленин. М., 2010. Октябрьская революция. Мемуары. М., 1999. Троцкий Л.Д. К истории русской революции. М., 1990. Троцкий Л. Моя жизнь. М., 1990. Учредительное собрание. Стенографический отчет. М., 1991. Шубин А.В. Великая Российская революция. От Февраля к Октябрю 1917 года. М., 2014.