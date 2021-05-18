Офицерский корпус белых армий в годы Гражданской войны
Лекция: Офицерский корпус белых армий в годы Гражданской войны
Лектор: Ганин Андрей Владиславович - доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН
Белое движение в России — организованное военно-политическое движение, сформировавшееся в ходе Гражданской войны в 1917-1922 гг. Белое движение объединяло политические режимы, отличавшиеся общностью социально-политических и экономических программ, а также признанием принципа единоличной власти (военной диктатуры) в общероссийском и региональном масштабах, стремлением к координации военных и политических усилий в борьбе с советской властью. В рамках лекции мы подробнее поговорим о структуре Белой армии.
Лекторий «Исторические субботы» — совместный проект Государственного исторического музея и Российского военно-исторического общества. Проект посвящен как известным, так и малоизученным страницам прошлого России и охватывает все этапы истории нашей страны от истоков государственности до современности. В рамках лектория известные ученые увлекательно и достоверно рассказывают о происхождении и становлении Древней Руси, развитии нашего государства на протяжении столетий, его культуре и религии, войнах и революциях, внешнеполитических событиях и реформах.
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