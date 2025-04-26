«Остановить теперь противника на подступах к нашей столице, не пустить его, перемолоть в боях гитлеровские дивизии и корпуса… Московский узел является сейчас решающим… Пройдет ещё немного времени, и наступление врага на Москву должно будет захлебнуться. Нужно во что бы то ни стало выдерживать напряжение этих дней» (Г.К. Жуков, 26.11.1941).

В конце октября – в начале ноября ценой крайних усилий советским войскам удалось остановить фашистов на всех направлениях. Гитлеровские армии, сделав в октябре бросок на восток на 250 километров, вынуждены были перейти к обороне всего в 80-120 километрах от Москвы. Две недели длилась передышка на фронте. За это время москвичи выстроили на улицах города баррикады, подвалы домов были превращены в огневые точки. Москва ощетинилась полосами противотанковых ежей, надолбов. Сотни тысяч москвичей строили на окраинах города глубокую противотанковую оборону, особенно мощную вдоль северных и южных границ города.

6 ноября, как и в былые мирные дни, в Москве состоялось торжественное заседание Московского Совета, посвященное 24-ой годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Только проходило оно на этот раз не в Большом театре, а в подземном вестибюле станции метро «Маяковская» — самой большой станции столичного Метрополитена. Советское командование усилило опасные участки фронта резервами и пополнениями. Большое политическое значение имел парад на Красной площади 7 ноября 1941 года. Тем самым, правительство СССР и лично И.В. Сталин продемонстрировали решимость сражаться до конца. Вы только подумайте, враг стоит под Москвой всего в каких-то 80-100 километрах, а по Красной площади под гром оркестров проходят наши войска, и с трибуны мавзолея звучат слова «Враг будет разбит, победа будет за нами!»

Для возобновления наступления на Москву вермахт развернул пятьдесят одну дивизию, в том числе тринадцать танковых и семь моторизованных. По замыслу немецкого командования, группа армий «Центр» должна была разбить фланговые части обороны советских войск и окружить Москву. Наступление немецких войск на Москву возобновилось с северо-запада 15-16 ноября, с юго-запада 18 ноября. Главные удары противник наносил в направлениях Клин – Рогачёво и на Тулу – Каширу. В конце ноября противнику удалось овладеть районом Клин, Солнечногорск, Истра, выйти к каналу Москва – Волга в районе Яхромы и занять Красную Поляну (в 32 км от московского Кремля). Дальнейшему продвижению немцев на северном направлении помешал сброс вод из Истринского, Иваньковского водохранилищ и водохранилищ канала имени Москвы. По воспоминаниям маршала Шапошникова «с приближением немцев к этому рубежу водоспуски водохранилища были взорваны (по окончании переправы наших войск), в результате чего образовался водяной поток высотой до 2,5 м на протяжении до 50 км к югу от водохранилища. Попытки немцев закрыть водоспуски успехом не увенчались».

В состав Западного фронта были переданы 1-я Ударная армия (командующий — генерал-лейтенант Кузнецов В.И.) и 20-я армия (командующий — генерал-майор Власов А.А.), которые прикрыли разрыв между 30-й (17 ноября передана в состав Западного фронта, командующий генерал-майор Лелюшенко Д.Д.) и 16-й армиями (командующий — генерал-лейтенант Рокосcовский К.К.). В результате привлечения советских резервов противник был остановлен и вынужден перейти к обороне.

В конце ноября шли ожесточённые бои в районе Каширы и Тулы. 27 ноября советские войска нанесли контрудар по 2-й танковой армии и отбросили её от Каширы. 2-я танковая армия попыталась обойти Тулу с северо-востока и перерезала железные и шоссейные дороги Серпухов – Тула, но контрудар советских войск отбросил противника на исходные позиции.

1 декабря командование группы армий «Центр» предприняло новую попытку прорваться к Москве в районе Апрелевки. 2 декабря немцы заняли Бурцево — самый близкий населённый пункт к Москве на юго-западном участке фронта. Благодаря четко организованному взаимодействию 33-й армии генерала М.Г. Ефремова и 5-й армии генерала Л. А. Говорова эта попытка была ликвидирована. Ставка ВГК приказала, кроме переданных Западному фронту из резерва Ставки 1-й Ударной, новых 10-й и 20-й армий, включить в состав Московской зоны обороны 24-ю и 60-ю армии.

2 декабря передовые части 1-й Ударной и 20-й армий отразили все атаки противника севернее Москвы в районе Дмитрова и южнее и вынудили его прекратить наступление. 3-5 декабря 1-я Ударная и 20-я армии нанесли несколько сильных контрударов в районе Яхромы и Красной Поляны и начали теснить врага. Левофланговые дивизии 16-й армии во взаимодействии с 5-й армией отбросили противника из большой излучины р. Москвы северо-восточнее Звенигорода. Ударная группа 33-й армии, разгромив 4-5 декабря вражеские части, восстановила положение на реке Нара.

Итоги оборонительного этапа Московской битвы

В оборонительном этапе Московской битвы советские войска понесли огромные потери: 514 338 человек — безвозвратные потери и 143 941 человек — санитарные и это без учета потерь народного ополчения, истребительных батальонов, формирований НКВД и партизан.

Немецкие войска за тот же период потеряли 32 093 убитыми, 5 360 пропавшими без вести, 98 825 ранеными.

В ходе оборонительного этапа Московской битвы советское командование навязало противнику «войну на истощение» (когда в бой бросается «последний батальон», который должен решить исход сражения). Но если в ходе битвы все резервы немецкого командования были исчерпаны, советское командование сумело сохранить основные силы (из стратегических резервов в бой были введены только 1-я Ударная армия и 20-я армия).

Командующий немецкой 2-й танковой армией Г. Гудериан так записал своё резюме:

Наступление на Москву провалилось. Все жертвы и усилия наших доблестных войск оказались напрасными. Мы потерпели серьёзное поражение, которое из-за упрямства верховного командования повело в ближайшие недели к роковым последствиям. В немецком наступлении наступил кризис, силы и моральный дух немецкой армии были надломлены.

Ощутив перелом в ходе сражения, советское командование отдало приказ на контрнаступление.

Источники и литература:

Шапошников Б.М. Битва за Москву. Московская операция Западного фронта 16 ноября 1941 г. – 31 января 1942 г. М.: Военное издательство НКО Союза ССР, 1943.

Шапошников Б.М. Битва за Москву. Решающее сражение Великой Отечественной. М.: ЭКСМО; Яуза, 2009.

Илизаров С.С., Костина С.В. Битва за Москву. История Московской зоны обороны. М.: АО «Московские учебники», 2001.

Карасев В.С., Рыбаков С.С. Рогачевский узел. От обороны к наступлению. Несколько эпизодов битвы за Москву. Ноябрь – декабрь 1941. Дмитров, 2011.

Гудериан Г. Воспоминания солдата. Смоленск: Русич, 1999.

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Кампании, стратегические сражения и операции. Статистический анализ. Книга 1. Летне-осенняя кампания. М., 2004.

Россия и СССР в войнах XX века. Потери вооруженных сил. Статистическое исследование. Под редакцией Г.Ф. Кривошеева. М., 2001.

Оборона Москвы. Нарофоминский прорыв 1-5 декабря 1941 года. Опубликовано в «Военно-историческом архиве», № 1, 1997.