Лекция: Оборона Москвы. 1941 год

Лектор: Михаил Юрьевич Мягков, специалист по истории Великой Отечественной войны, заведующий Центром истории войн и геополитики Института всеобщей истории РАН, профессор МГИМО МИД России, научный директор Российского военно-исторического общества, советник министра культуры Российской Федерации В. Р. Мединского.

Битва под Москвой - одно из крупнейших сражений Великой Отечественной войны не только по масштабам, но и по своему значению. Взятию советской столицы руководство нацистской Германии придавало особое значение, так же как руководство СССР понимало, какую роль сыграет провал гитлеровского плана по захвату Москвы. Допустить сдачу главного города Советского Союза было невозможно, и для этого было сделано все. Но в итоге советским войскам удалось остановить и измотать немецкие на подступах к Москве, а потом перейти в наступление, ставшее первым по-настоящему тяжелым ударом по германской армии, и что самое важное, – по ее наступательному духу.