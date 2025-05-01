О становлении Киевской Руси

Клим Жуков в беседе с Дмитрием Пучковым – о том, как возникло Древнерусское государство, которое с XIX века лирически называли ещё «Киевской Русью». Именно тогда, в X-XI веках, была заложена матрица русской государственности на столетия вперёд.

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