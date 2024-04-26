Нельсон Мандела
26.04.2024
Нельсон Мандела
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Методические материалы к уроку мужества по теме «Пример панфиловцев: стойкость, мужество и верность Отечеству» (к 85-летию подвига)
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