В этом выпуске кандидат исторических наук, антиковед Сергей Прокопенко и антиковед Александр Клейменов переносят нас на солнечные улицы и в шумные агоры античного мира. Вместе с ними мы исследуем феномен греческого полиса — уникального города-государства, который стал колыбелью западной цивилизации. Мы выясним — чем афинский полис отличался от спартанского, как рождались основы демократии и почему именно эта форма организации общества подарила миру величайших философов, художников и стратегов.