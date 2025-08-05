Вторая мировая- самая страшная за историю. Задача антигитлеровской коалиции- не допустить повторения.

Ялта и Потсдам. Новый миропорядок. Смена Рузвельта Трумэном, накопление противоречий. Берлинские кризисы. Берлинская стена.

Корейская война. Конфликт нового типа, прокси войны.

ООН, страны-победительницы. Совбез ООН, право вето.

Фултонская речь. Железный занавес. Создание НАТО. Нарушение внеблоковости. ОВД. Формирование политической и военной биполярности мира. Страны третьего мира. Критика ООН и Совбеза за диктат.

Ядерные державы. Ядерная программа СССР, паритет. Карибский кризис. Ядерная гонка и договор о нераспространении. Новые ядерные державы.