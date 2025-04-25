Российское военно-историческое общество продолжает реализацию нового проекта – исторического дискуссионного клуба «Гучков Дом». Партнерами выступают ГИВЦ Министерства культуры РФ, информационные агентства «Ридус» и «Национальная служба новостей».

Состоялось очередное заседание, которое было посвящено истории битвы под Москвой. Эксперты обсудили историю сражения, оценили стратегию и тактику противоборствующих сил, ключевые факторы, сказавшиеся на исход сражения, а также его роль в событиях Второй мировой войны.

Ведущий – к.ист.н., доцент МПГУ Никифоров Юрий Александрович

Участники:

• Кошкин Анатолий Аркадьевич - д.ист.н., профессор Института стран востока, эксперт РАН

• Назаров Олег Геннадьевич – д.ист.н., заместитель редактора журнала «Историк»

• Илиевский Николай Вячеславович - старший научный сотрудник Центра фундаментальный военно-исторических исследований Военного университета МО РФ

• Зданович Александр Александрович - д.ист.н., профессор Института истории и политики МПГУ, генерал-лейтенант

• Морозов Мирослав Эдуардович – к.ист.н., сотрудник Научно-исследовательского института (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации

• Исаев Алексей Валерьевич – к.ист.н., военный историк

• Борисов Александр Юрьевич – д.ист.н., профессор МГИМО (У) МИД России