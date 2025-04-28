Летчик-испытатель - редкая профессия не для каждого. В нее могут попасть только те, кто проявил себя как настоящий специалист своего дела и настоящий ас в небе. Летчику нужно уметь не просто определять, как хорошо работает новая машина, но также замечать недоработки конструкторов. Казалось бы, при чем тут космонавты?... Как разнорабочий заболел небом? Кто был первым, кто произнес "Поехали!"? Возможно ли вернуться за штурвал, потеряв один глаз? Какие творческие направления открывают для себя летчики и космонавты? По какому летчику Рязанов предложил измерять порядочность? На эти и другие вопросы ответит историк авиации, член РВИО и ученый секретарь Жуковского городского музея Андрей Симонов в новом ролике Лектория Dостоевский.