О лекторе

Орлов Игорь Борисович — доктор исторических наук, профессор, заместитель руководителя Департамента политической науки Факультета социальных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

План лекции

1. Политика «контролируемой модернизации»: Собственная его императорского величества канцелярия и высшие государственные комитеты; 2. Начало перехода от государственного западничества на почвенные рельсы развития; 3. Формализация и универсализация управленческих технологий: кодификация права («Полное собрание законов» в 45-ти томах); новые принципы чиновничьей кооптации; милитаризация гражданского управления; 4. Миф о Николае I как о жесточайшем деспоте и тиране, и о России как «тюрьме народов»; 5. Идеология «официальной народности» и контрреформы Николая I в сфере образования (ликвидация автономии университетов и их превращение из научно-учебных заведений в учебные, восстановление сословности образования); 6. Бюрократизация и «жандармеризация» страны: дисфункция институтов государственной власти, коррупция и пр. 7. Последствия реализации государственного курса Николая I.

Аннотация

В данной лекции показано, что инверсионная логика развития России предполагала смену александровского патерналистского либерализма этатистской управленческой моделью. Мы знаем, что поворот к ней принял вполне определенные политические очертания еще в последние годы правления Александра I. Преемственность власти обусловливалась также необходимостью завершения ряда структурно-функциональных преобразований: перехода от коллегиальной к министерской системе, институционализации императорской канцелярии, создания российской государственной инфраструктуры на присоединенных территориях и т.п.

В основу николаевского охранительского курса была положена главная задача правления — предотвращение революции как внутри страны, так и за ее пределами. Потому в основу теории официальной народности была положена дихотомия Россия – Запад. То есть одно из главных направлений охранительского курса состояло в стремлении переориентировать на консервативные рельсы систему образования, которая выступала в большей степени транслятором западнических идей.

Весь курс внутренней политики Николая I характеризовало стремление к унификации и управленческой рационализации, что неминуемо влекло за собой бюрократизацию системы. Рационалистическая нормативная трансформация системы управления была связана с кодификационной деятельностью М.М. Сперанского, но в реальности введение с 1 января 1835 г. в действие Свода законов не привело к торжеству законности.

Современники часто уподобляли Николая I Петру Великому. Общим действительно был стиль руководства, предполагающий личное участие императора в принятии управленческих решений. Однако стратегии правлений были прямо противоположны. А.С. Пушкин определял содержание николаевской государственной политики как «проект новой организации контрреволюции революции Петра». Вместо вектора европеизации России выстраивалась национально ориентированная модель империи. При этом император рассматривал противостояние Российской империи революционному проекту как основную драму мировой истории.

При Николае I сложился специфический «военно-бюрократический абсолютизм». Но консерватизм, как идеологический курс государственной политики Николая I, не означал застоя. Именно в николаевское правление Российская империя вступила в фазу промышленного переворота.

Вопросы по теме лекции

1. Почему Николай I считал, что декабристы предопределили все его правление? 2. Корректно ли использование по отношению к России периода правления Николая I понятия «николаевская реакция»? 3. Почему именно на правление Николая I приходится расцвет русской национальной культуры? 4. Каким образом европейские революции оказывали влияние на внутреннюю политику Российского государства? 5. Почему Николай I, неоднократно намереваясь отменить крепостное право и будучи человеком решительным, тем не менее, его не отменил?

Литература

1. Башилов Б.О. Враг масонов 1. Масоно-интеллигентские мифы о Николае I. М., 2002. 2. Виттекер Ц.Х. Граф Сергей Семенович Уваров и его время. СПб., 1999. 3. Выскочков Л.В. Николай I. М., 2006. 4. Капустина Т.А. Николай I // Вопросы истории. 1993. №11-12. 5. Морякова О.В. Система местного управления при Николае I. М., 1998. 6. Николай I и его время: В 2 т. / Сост., вступит. ст. и коммент. Б.Н.Тарасова. М., 2000. 7. Севастьянов Ф. Александр Христофорович Бенкендорф // Жандармы России. М., 2000. 8. Троицкий И.М. III Отделение при Николае I. Жизнь Шервуда-Верного. Л., 1990. 9. Тюрин А. Правда о Николае I. Оболганный император. М., 2010.